İran'dan Kabil'deki kız okuluna düzenlenen terör saldırısına kınama

İran hükümetinin ve halkının Müslüman Afganistan hükümeti ile halkına taziyelerini dile getiren Tahiriyan, Kabil'deki bir kız okuluna düzenlenen vahşice terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dün gece Herat vilayeti Şii ve Sünni ulema ve İran İslam Cumhuriyeti Herat Başkonsolosluğu'ndaki eğitimcilerin katıldığı bir toplantıda konuşan İran İslam Cumhuriyeti Afganistan Özel Temsilcisi Tahiriyan, olayı çok üzücü ve talihsiz olarak nitelendirdi.

Ramazan ayında İslam ümmeti ve Afganistan halkının bu tür olaylara ve trajedilere tanık olmaması için Afganistan'daki savaş ve çatışmanın sonunu bir an önce görmek istediklerinin altını çizen Tahiriyan, Afganistan'ın barış ve güvenliği için çözüm yolunun ülke içinde ve tüm Afgan gruplarının anlayışı ile mümkün olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'da ulusal bir mutabakat oluşturarak başarıları sürdürmeye ve istikrarı geliştirmeye her zaman yardımcı olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

8 Mayıs Cumartesi günü saat 16: 30'da, Hazara Şiilerinin eğitim gördüğü Batı Kabil'deki Seyyid el-Şüheda kız okulu kapatılırken kızların üzerine bomba atılması sonucu çoğu kız öğrenci olmak üzere 55 kişi öldü, 151 kişi ise yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

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