14 Şub 2025 18:11
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News ID: 85750927
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Bekaî, Lübnanlı vatandaşları taşıyan yolcu uçağının tehdit edilmesini kınadı

14 Şub 2025 18:11
News ID: 85750927
Bekaî, Lübnanlı vatandaşları taşıyan yolcu uçağının tehdit edilmesini kınadı

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Siyonist rejimin Lübnanlı vatandaşları taşıyan yolcu uçağını tehdit etmesine değinerek bu eylemi kınadı ve bunu, bu rejimin Lübnan’ın ulusal egemenliğine saldırısı ve sivil havacılığa yönelik bir tehdit olarak nitelendirdi.

 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakaî, Siyonist rejimin, Lübnanlı vatandaşları taşıyan yolcu uçağını tehdit etmesi ve bu durumun Beyrut Havalimanı'na yapılan normal sivil uçuşlarda aksamalara yol açmasına dikkat çekerek, bu işgalci rejimin eylemini, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ve kurallarının sürekli ve açık ihlallerinin bir devamı ve Lübnan’ın ulusal egemenliğinin ihlali olarak değerlendirdi. Ayrıca, İsrail rejiminin sivil havacılık güvenliğine karşı tehlikeli davranışlarını durdurmak için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) başta olmak üzere ilgili uluslararası kuruluşları ciddi adımlar atmaya çağırdı.

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