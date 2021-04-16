Zarif: İran ve bölge, Afganistan’ın 1990’lı yıllara dönmesine izin vermez

Afganistan Milli Güvenlik Müşaviri Hamdullah Moheb ve Hindistan Dışişleri Bakanı Rey Sina’nın katıldığı Webinar toplantısında konuşan Zarif, ABD’nin Afganistan’dan çıkmasının olumlu bir olay olduğunu ve Taliban’ın bu fırsattan şiddetin artmasını için yararlanmaması gerektiğini söyledi.

ABD güçlerinin sorumlu bir şekilde Afganistan’dan çıkmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Zarif, yabancı güçlerin varlığının hiçbir zaman bölge ve Afganistan güvenliği için iyi olmadığıı söyleedi.

Zarif, Taliban grubunun bu fırsattan yararlanarak derhal Afganistan hhükümeti ile ciddi müzakereleri başlaması gerektiğini ifade eden Zarif, Taliban’ın müzakere sürecinin bir parçası olabileceğini fakat onu kontrol edemeyeceğini söyledi.

Tliban’ın önerisi olan Afganistan İslami Emirlikler planının uygulanmasının mümkün olmadığını ifade eden Zarif, bu plan ile ilgili genel anlaşma olmadığını ve Taliban, Afganistan’ın 1990’lı yıllara dönmesinin mümkün olmadığını bilmesi gerektiğini söyledi.

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2012