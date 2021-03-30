Zarif ve Afganistan Cumhurbaşkanı o ülkedeki barış sürecini inceledi

Gani görüşmede İran’ın ülkesindeki gelişmelerle ilgili tutumuna teşekkür ederek ülkesinin İran ile tüm alanlarda ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti ve Kabil’in Ortak Ekonomik Komisyon Toplantısının düzenlenmesine hazır olduğunu bildirdi.

Afganistan’da barışın geleceği ve İran’ın barışın sağlanmasındaki konumu görüşülen diğer bir konuydu.

Zarif daha önce Tacikistan Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı, Azerbaycan, Hindistan, Afganistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları ve CICA Genel Sekreteri ile de görüşmelerde bulunmuştu.

Zarif bugün İran, Afganistan ve Tacikistan dışişleri bakanları üçlü toplantısına katıldı. Zarif görüşmede üç ülkenin işbirliğinin bölgede istikrar ve sebatın sağlanmasındaki önemine değinerek İran’ın kültürel ilişkilerin bir program çerçevesinde başlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Asya’nın Kalbi Konferansına üye ülkeler İran, Afganistan, Türkiye, Tacikistan, Pakistan, Çin, Hindistan, Rusya, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Arabistan ve BAE’dir. ABD, Avustralya, Kanada, Danimarka, Mısır, Fransa, Almanya, Finlandiya, İtalya, Japonya, Norveç, Polonya, İspanya, İsveç ve İngiltere’de konferansın destekçi ülkeleridirler.

Konferans 2011 ile 2019 yılları arasında İstanbul, Kabil, Almati, Pekin, İslamabad, Emritsar, Bakü ve İstanbul’da düzenlendi.

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