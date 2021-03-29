Zarif: Bazı ülkeler İran ve Afganistan’ın yakın ilişkilerinden rahatsızdır

Asya’nın Kalbi Konferansı için Tacikistan’da bulunan Zarif, Afganistan Dışişleri Bakanı Mohammad Hanif Etmer ile yaptığı görüşmede bu konuyu belirtti.

Zarif görüşmede iki ülkenin çeşitli konulardaki işbirliğine değinerek Afgan vatandaşları için bazı konsolosluk konularında sınırlamaların giderilmesine işaretle bunun Kaçak şebekelerle mücadele için yapıldığını ve Afgan vatandaşlarının İran’daki varlığının şeffaf olmasına vurgu yaptı.

Etmer de Afganistan gümrüğünde çıkan yangında İran’ın yardımlarına teşekkür ederek, İran’ın ülkesinin en yakın dostu olduğunu ve iki ülkenin siyasi ve ekonomik alanlarda istişarelerinin devamını istedi.

Etmer ülkesinin gelecek haftalarda Ortak Ekonomik Komisyon Toplantısının düzenlenmesine hazır olduğunu da ilan etti.

Zarif ayrıca Hindistan Dışişleri Bakanı Sabramaniam Cayşankar ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Afganistan’daki son siyasi durum ve Afganistan barış süreci konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca Hindistan’ın İran ile ticaretini geliştirmeye hazır olduğunu konusu ve iki ülke arasında en son ekonomik, transit işbirliği meseleleri de ele alındı.

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2012