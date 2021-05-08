İran ve Azerbaycan arasında gıda güvenliği alanındaki işbirliğine vurgu

Azerbaycan Devlet Gıda Güvenliği Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında sınır bölgelerinde olası çekirge saldırısıyla başa çıkmak için işbirliği fırsatları ve Azerbaycan üzerinden İran'a ithal edilen Rus ahşap ürünlerinin dezenfekte edilmesi konuları masaya yatırıldı.

Taraflar ayrıca pestisit, biyolojik ve tarım kimyasalları üreticileri konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki yıllık işbirliği programında gıda güvenliği, veterinerlik ilaçları, bitki koruma ve karantina konularında bilgi alışverişi de görüşüldü.

İran ve Azerbaycan arasında e-bitki sağlık sertifikalarının verilmesi ve ileride bilgi alışverişi alanında işbirliği, bu ikili görüşmede tartışılan diğer konuları oluşturdu.

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