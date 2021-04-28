İran ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkması hedefleniyor

İRNA'ya konuşan Saadet Dehgan, İran ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2020 yılında keskin bir düşüş yaşandığını ifade ederek, 'Bu yıl bu ülkeye 2 milyar dolar ihracat ve 2 milyar 254 milyon dolar ithalat gerçekleşti. Oysa daha önce Türkiye ile 15 milyar dolarlık ticaret bile gerçekleştirmiştik' dedi.

İki ülke arasındaki ticareti birçok faktörün etkilediğini kaydeden Saadet Dehgan, korona virüs salgını ve yaptırımların artmasının en önemli sorunlar arasında yer aldığını ve buna göre geçen yıl daha az ihracat ve daha çok ithalat yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'ye yapılan ihracatın faydalarının göz önüne alındığında, ticaretin durumu düzelirse ikili ticaret için 15 milyar dolarlık bir kapasite olduğunu gösterdiğini açıklayan Saadet Dehgan, İran-Türkiye Ticaret Odası'nın iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek için bir yol haritası çizmeye çalıştığını, bu kapsamda geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret etiği meselesinin ele alındığını ve bu konuda göstergelerin seçildiğini kaydetti.

Ticaret hacmini artırmak ve hedeflere ulaşmak için köklü sorunları çözmek için harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizen İran-Türkiye Ticaret Odası Başkanı, 'Ön araştırmalar, sorunların çoğunun, tüccarların mücadele ettiği sorunları azaltmak için ele alınması gereken iş etiğinden kaynaklandığını gözler önüne sermektedir. İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası'nın hedeflerinden biri 30 milyar dolarlık ticarete varmaktır. Bu rakamlar beklenen ticaret hacminden uzak değil çünkü son yıllarda iki ülke arasında 21 milyar dolarlık ticarete bile tanık olduk' diye ekledi.

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