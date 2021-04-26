Vaizi: İran- Türkiye arasındaki ticaret hacmi 30 milyar dolara ulaşmalı

Vaizi yaptığı açıklamada, iki ülke Ortak Komisyonu Toplantısının ön oturumunun bugün düzenlendiğini ve yapılan oturumda gelecek oturumun eksenlerinin incelendiğini söyledi.

İki ülke ilişkilerinin eski ve stratejik olduğunu belirten Vaizi, geçmiş yıllarda iki ülkenin ilişkilerin gelişmesi iççin güçlü irade ortaya koyduğunu ve bu iradenin de imzalanan tüm anlaşmalarında görülebilceğini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmine konulan hedefin 30 milyar dolar olduğunu ifade eden Vaizi, bu hedefin ABD ambargoları dahil bazı nedenlerden dolayı gerçekleşmediğini koronadan dolayı da bu miktarın bu sene daha da düştüğünü söyledi.

Vaizi, gelecek komisyon toplantısında sınırların durumu ile birlikte iki ülke arasındaki Tercihli Ticaret tarifelerinin gözden geçirileceğini söyledi.

Vaizi, ambargolar sonrası iki ülke işbirliğinin arttırılması, Türkiye’ye petrol ihracatının başlaması ve bankacılık ilişkilerinin gelişmesinin diğer müzakere edilecek konular olduğunu söyledi.

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2012