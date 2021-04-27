Tahran ve Ankara yarın yeni işbirliği belgelerini imzalayacak

İran-Türkiye Ortak Komisyonu'nun Çarşamba günkü 28. toplantısına atıfta bulunan Örs, İRNA'ya verdiği demeçte, 'İran ve Türkiye, çeşitli alanlarda ve en üst düzeyde uzun süreli ve köklü ilişkileri olan iki komşu ülkedir. İran-Türkiye İşbirliği Ortak Komisyonu, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için en iyi mekanizma ve fırsattır. komisyonun ana ve alt komiteleri şu anda faaliyet etmektedir. Bu komiteler bir anlaşmaya varmak için çalışıyor ve Çarşamba günü çevrim içi olarak düzenlenecek toplantıya İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ile Türkiye Bakanı başkanlık edecek' diye belirtti.

Ortak Komisyon toplantılarının iki ülke arasındaki ilişkilerde görüş, tehdit ve zorlukları ortaya koymak için en iyi fırsat olduğunu belirten Örs, Ortak Komisyon toplantılarının Cumhurbaşkanlarının siyasi iradesinin cilvesi olduğunu ve komisyonun iki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolarlık hedefi gerçekleştirmek için faaliyet yürüttüğünü kaydetti.

İran ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkiler, özellikle son dönemde mükemmel derecede

Toplantıda iki ülke ortak komisyon başkanları arasında çeşitli konuların takip edileceği ve bazı belgeler ile iş birliği mutabakatlarının imzalanacağını dile getiren Büyükelçi, 'Maalesef, ortak komisyon geçen yıl korona salgını nedeniyle yapılmadı. Toplantının önemi nedeniyle, ortak komisyon toplantısının internet üzerinden yapılmasına ve iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi, ulaşım, yatırım, sağlık, kültür ve turizm ve enerji alanlarındaki işbirliğinin masaya yatırılmasına karar verildi' ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler açısından daha iyi ve daha parlak bir geleceğe sahip olmayı umduklarının altını çizen Örs, 'İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler, özellikle son dönemde mükemmel. İran ve Türkiye cumhurbaşkanları da dahil olmak üzere iki ülkenin üst düzey yetkilileri doğrudan ve yakından temas halindedir ve mevcut durumda korona salgını nedeniyle periyodik olarak birbirleriyle telefonla görüşerek bu siyasi iradeyi güçlendirmektedirler' açıklamasında bulundu.

Korona, İran ile Türkiye arasındaki işbirliğini durduramadı

İran ve Türkiye dışişleri bakanlarının ikili ilişkiler, bölgesel konular ve küresel gelişmeler hakkında birbirleriyle kapsamlı istişarelerde bulunduklarına değinen Büyükelçi Örs, 'Bazı konularda farklılıklar olsa da siyasi kanallar ve diplomatik kanallar açıktır. İki ülke arasında her alanda işbirliği yakın seviyede ve iki ülkenin ilerlemesine sorun teşkil eden her şey yetkililer tarafından giderilmeye çalışılıyor. Dünyayı etkileyen korona salgını nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkiler etkilendi ancak şimdi İran ile Türkiye bununla mücadele ediyor ve bu salgın, işbirliğini durduramadı' diye ekledi.

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