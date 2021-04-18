Garipabadi: Yaptırımların kaldırılmasının net bir resmini oluşturmaya çalışıyoruz

Viyana'daki Nükleer Anlaşma görüşmeleri sürerken, açıklama yapan Garipabadi, 'Bu şeffaflık ve ABD'nin geri dönme iddiasındaki ciddiyetini değerlendirmek için yaptırımların kaldırılmasını belirleyip listelemek gereklidir. Müzakere ekibinin temel ilkesi de, Devrim Lideri'nin İran devletinin politikası olduğuna yönelik açıkladığı ilkelerden oluşmaktadır. Müzakere heyeti, görüşmelerin sonuçlarını gerekli kararların alınması için düzenli olarak üst düzey İranlı yetkililere iletmektedir' ifadesini kullandı.

İran'ın müzakere heyeti ile Viyana'daki 4+1 grubu arasındaki istişareler, bugün çeşitli düzeylerde devam edecek.

İran ve 4+1 heyetleri arasındaki istişareler bugün çeşitli formatlarda ve seviyelerde devam edecek ve uzman çalışma grupları, yaptırımların kaldırılması ve nükleer meseleleri tartışmayı sürdürecek.

Dün Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon toplantısının yanı sıra İran'ın müzakere heyeti ile 4+1 üyeleri arasında ikili ve çok taraflı görüşmeler yapıldı.

Görüşmeler sırasında İran Müzakere Komitesi Başkanı Abbas Irakçı ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora arasında üç toplantı gerçekleşti.

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