Kadınların insani bir konuma gelmesi, İslam'ın kriterlerindendir

Kadın ve aile aktivistleri ile yaptığı toplantıda konuşan Ruhani, toplumun farklı kesimlerinde kadın faaliyetlerinin bir kısmına değinerek, 'Hükümetimizde kriterlerimizden biri, kadınların, gençlerin, etnik grupların ve dini azınlıkların toplumda çalışma fırsat ve koşullarına sahip olabilmesiydi. Belki de bugün herhangi bir hükümet için söylenebilecek özelliklerden biri, o toplumda kadın nasıldır?" Bu küresel bir soru mu? Yani bir medeniyeti, ülkeyi, sistemi ve devrimi tartışmak istediğimizde sorularımızdan biri bu toplumda kadının koşulları nelerdir? Kadınların faaliyeti ücretsiz midir ve bu toplumda yeteneklerini, bilgilerini ve sanatlarını ifade etme fırsatı özgür müdür? gibi sorularına yanıt aramaktır' diye konuştu.

Ruhani konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bir toplumda kadın hem okuryazar, hem yetenekli hem de sanatçı olabilir ve toplumda faydalı olabilir, ancak ona bu fırsat verilmeyebilir. Bazen onlara öğrenme fırsatı verilmemektedir. Bir zamanlar kadınların okula ve liseye gitme şansı bile yoktu.

İslam Devrimi'nde bir standart sunmak istiyorsak, bu devrim kadınlar için ne yaptı? Toplumumuzdaki kadınların bugün daha fazla iş güvencesi var mı? Ve çalışmak için daha fazla fırsatları var mı? Çalışmalarının değeri, erkeklerin yaptığı işin değeriyle aynı mı yoksa daha az mı?

Geçmişte, kadınlara daha az ücret veriliyordu. Bir erkek bu işleri yaparsa daha fazla maaş alacağı için, kadınlara daha az maaş alacağı söylenirdi. Bir kadının yaptıklarının değerine ve faaliyetine hiçbir ayrım gözetmeksizin mi bakmamız yoksa kadın-erkek ayrımı mı yapmamız önemlidir.

Dünyada gurur duyabileceğimiz ve büyük bir değeri olan İslam dininde, kriterlerinden biri kadınların üstün insan konumunda olmasıdır. İslam öncesi dönemde kadının durumu neydi ve değeri neydi? Değerli miydiler, değildiler mi? Bunlara bakmamız lazım.'

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