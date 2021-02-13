13 Şub 2021 12:19
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News Code: 84227635
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İranlı kilim dokumacı kadın dünya yarışmalarında parladı

İranlı kilim dokumacı kadın dünya yarışmalarında parladı

Kirman, İRNA- Kirman iline bağlı Sircan ilçesinde yaşayan ve Şirikipiç kilim alanında el sanatı ustası Pervin Ebazeri, Dünya El Sanatları Konseyi'nin Asya-Pasifik bölgesini temsilen Dünya En İyi El Sanatları Sanal Yarışması'nda birinci oldu.

Dünya kilim kenti Sircan'a bağlı Daristan köyünde yaşayan Şirikipiç tarzı kilim kolunda üne kavuşan kadın el sanatçısı Ebazeri, İran 5. Fecr El Sanatları Festivali'nin açılış töreninde uluslararası plaket ve sertifika takdimi ile onurlandırıldı.

Bu festivalde birincilik elde etmek, Kirman ilinin el sanatları sanatçıları ve özellikle dünya kilim kenti Sircan kilimi için büyük bir başarıdır.

Nakış, kilim dokuma, bıçak yapımı, şal dokuma, hasır dokuma, bakır işlemeciliği, kıymetli ve yarı kıymetli taşların kesimi, kilim dokumacılığı gibi alanlar, Kirman ilinde el sanatlarının önde gelen sanatları arasındadır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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