İranlı kilim dokumacı kadın dünya yarışmalarında parladı

Dünya kilim kenti Sircan'a bağlı Daristan köyünde yaşayan Şirikipiç tarzı kilim kolunda üne kavuşan kadın el sanatçısı Ebazeri, İran 5. Fecr El Sanatları Festivali'nin açılış töreninde uluslararası plaket ve sertifika takdimi ile onurlandırıldı.

Bu festivalde birincilik elde etmek, Kirman ilinin el sanatları sanatçıları ve özellikle dünya kilim kenti Sircan kilimi için büyük bir başarıdır.

Nakış, kilim dokuma, bıçak yapımı, şal dokuma, hasır dokuma, bakır işlemeciliği, kıymetli ve yarı kıymetli taşların kesimi, kilim dokumacılığı gibi alanlar, Kirman ilinde el sanatlarının önde gelen sanatları arasındadır.

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