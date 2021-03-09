Şehit ve gazi kadınlar, devrim onurunun en yüksek zirvelerindedir

Ayetullah Hamanei, kongreye yönelik mesajında, bu mücahit, cesur ve fedakar kadınları Devrim'in en yüksek zirveleri olarak nitelendirerdi.

Şehit ve Gazi İşleri Vakfı'ndaki Ayetullah Hamanei Temsilcisi Hüccetü'l-İslam Şükri'nin bu sabah konferans salonunda okuduğu mesajda şu ifadelere yer verildi:

'Kadın şehit, gazi ve esaretten azat edilmiş kişiler, İslam Devrimi ve İslam Cumhuriyeti'nin en yüksek onur zirvelerindendir. İnancın gücü, İranlı kadınlar için büyük mücadelelerin yolunu açtı ve zorlu alanlarda cesur, özverili ve yenilikçi varlıklarının harika ve benzersiz sahnelerini yarattı.

Devrim günlerinin coşkulu protestolarından Kutsal Savunma'nın unutulmaz dönemine, savaş saflarında kahramanlıktan çocukların ve eşlerinden ayrılarak cephe hattına gitmelerine, varoluştan bilim, araştırma ve teknoloji cephesine ve edebiyat ve sanat, sosyal ve politik alanlardan yönetime ve nihayet son tehlikeli salgın döneminde sağlık alanında fedakarlık yapmaya kadar, hepsi İranlı kadının manevi yükselmesinin işaretleridir. Bu da İslam devleti ve İslami dersler ve değerler sayesinde ortaya çıkmıştır.

Şüphesiz, sayıları 17 bin olarak tahmin edilen şehitler, gaziler ve özgür kadınlar bu gururun zirvesindedir. Pehlevi döneminde birçok kadına empoze edilen yozlaşma kültürüne ve Batı yozlaşmasına rağmen, İranlı kadınlar İslam'ın istenen onuruna ve saflığına yaklaşabilmişlerdir ve bu büyük bir onurdur. Hamd, Allah'a mahsustur.

8 Mart 2021

Seyyid Ali Hamanei'

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