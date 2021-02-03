Batı dünyasının İslami başörtüsü propagandası apaçık bir yalandır

Hz. Zehra'nın doğumu günü ve Kadınlar Günü vesilesiyle sanal olarak düzenlenen törende konuşan Ayetullah Hamanei, İslam'ın ve İslami başörtüsünün kadınların gelişmesini engellediğine dair Batı propagandasına atıfta bulunarak, 'Bu açık bir yalandır ve asılsız olmasının açık nedeni, İslam Cumhuriyeti'ndeki kadınların durumudur' dedi.

Kadın konusunda İslam ve Batı görüşleri arasındaki temel farklılığa değinen Ayetullah Hamanei, 'İslam ve İslam Cumhuriyeti'nin kadına bakış açısı onur ve saygıyken, Batı'nın ortak görüşü ise kadını bir meta ve araç olarak görmesidir' diye belirtti.

İslam'da kadın ve erkeğin ilahi ve insani değerler açısından farklı olmadıklarının altını çizen Ayetullah Hamanei, 'Elbette ortak görevlerin yanı sıra, her erkeğin ve kadının özel görevleri vardır ve bu nedenle Yüce Allah, onların fiziksel yapılarını bu özel görevlere uygun olarak yaratmıştır' diye konuştu.

İslam'ın görüşünden gurur duyduklarını ve Batı'nın kadın ve yaşam tarzına bakışını tamamen reddettiklerinin altını çizen Ayetullah Hamanei, 'İran'da başka hiçbir tarihsel dönemde çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel, politik ve ekonomik alanlarda bugünkü kadar eğitimli ve aktif bir kadın bulunmamıştır ve tüm bunlar İslam Cumhuriyeti sayesindedir' diye eledi.

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