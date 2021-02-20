İslam Devrimi Lideri Ofisi sitesinin haberine göre Ayetullah Hamanei, Avrupa'daki Öğrenciler İslami Dernekler Birliği'nin 55. Toplantısına hitaben mesajında, 'Devrim, ülke gençliğinin göğsüne "temel konularda rol oynama'' damgasını vurdu' diye belirtti.

İslam Devrimi Lideri'nin Avrupa'daki Öğrenci İşleri Temsilcisi Hüccetü'l-İslam Ahmed Vaizi'nin sanal olarak yapılan bu toplantıda okuduğu mesajda şu ifadelere yer verildi:

'Allah'ın adı ile

Sevgili öğrenciler!

Gençliğin ülkenin kalkınmasındaki rolü ve geleceğini garanti altına almasının önemi her geçen gün daha da ortaya çıkmaktadır. Genel korona felaketi de bu konuyu bir kez daha kanıtladı.

Gençlerin bu konudaki coşkusu, motivasyonu ve coşkulu umudu, ülkedeki diğer birçok konu gibi, bilimsel ve pratik açılımlara yol açtı. Bu, ülkenin şerefli gençliğinin göğsüne "temel konularda rol oynama" damgasını vuran İslam Devrimi'nin en büyük onurlarından biridir.

Sevgili öğrenciler, sizden yetkinizde olan bu kıymetli fırsatta kendinizi olabildiğince ilmi, dini ve ahlaki yeteneklerle süsleyip rol oynamaya hazır olmanız beklenmektedir ve İslam Dernekleri Birliği'nin bu konuda daha ağır ve tabi daha onurlu bir görevi vardır.

Esselamü Aleyküm

Seyyid Ali Hamanei

20 Şubat 2021'

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