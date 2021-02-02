Ruhani: Üst ve orta düzey yöneticilerin yüzde 25’i kadılardan oluşmaktadır

Ruhani Hz. Fatıma sa. Ve Kadın Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı açıklamada, tüm seçimlerde kadınların karar alması durumunda onların seçtiği kişilerin zafer kazandığını söyledi.

İslam Devriminin oluşmasında kadınların rolüne değinen Ruhani, kadınların devrimde tüm yürüyüşlere katıldıklarını, şehit olduklarını, hapislere atıldıklarını ve devrim sonrası da kutsal savunmada erkeklerle birlikte varlık gösterdiklerini söyledi.

Kadınların toplumda hayır ve berekete sebep olduklarını ifade ede Ruhani, kadın ve erkeklerin bir birinin tamamlayıcısı olduklarını ve rollerinin ülke yönetiminde çok önemli olduğunu söyledi.

Devrim sonrası kadınların toplumdaki varlığını daha da arttığını ifade eden Ruhani, bugün İranlı kadınların tüm alanlarda faaliyette bulunduklarını ve sadece bakan yardımcılar düzeyinde 96 kadının faaliyette bulunduğunu söyledi.

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2012