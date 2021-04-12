Irakçi, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ile görüştü

Irakçi, görüşmede yaptığı açıklamada, Güney Kore Başbakanının Tahran ziyaretinin önemine değinerek, bu kadar üst düzey bir heyetin ziyaretinden beklenen sonucun iki ülke ilişkilerinde büyük gelişme kaydetmek olduğunu belirtti.

Irakçi, Güney Kore tarafının iki ülke ilişkileri arasındaki sorunların çözümü için bir a evvel çözümler bulması gerektiğini belirterek, ‘’ Koreli bankaların yasa dışı şekilde İran kaynaklarını bloke etmesi Kore’nin İran milleti nezdinde itibarı ve güvenilirliğinin kaybolmasına sebep olmuştur ve bunun telafisi kolay olmayacaktır. ‘’ dedi.

Çuy da 3 ay zarfına iki kez İran’ı ziyaret etmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, sorunların çözümü ve ilişkilerin güçlenmesinin ikili ilişkilerin önceliği olduğunu söyledi.

Çuy, ABD ambargoları sonucunda Güney Kore firmalarının geniş hasar gördüğünü belirterek, yeni şartlarda bu sorunların çözümünün sağlanmasını temenni etti.

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2012