Galibaf, Güney Kore’den İran’ın bloke edilmiş paraları için çözüm bulmasını istedi

Şartların 21. Yüzyılı Asya Kıtası yılı olacağını gösterdiğini ifade eden Galibaf, Asya kıtasının büyük potansiyellere sahip olduğunu ve bundan dolayı Asya kıtası ülkeleri arasında birlikteliği artmasının İran Dış Politikasında önemli bir strateji olduğunu söyledi.

Asya ülkelerinin sanatı, teknoloji ve kültürel alanlarda çoklu işbirliğini öncelikleri olarak belirlemeleri gerektiğini ifade eden Galibaf, İran-Güney Kore üst düzey ilişkilerinin düzeyini düştüğünü ve Güney Kore’nin İran halkı nezdindeki konumunun iyi olmadığını söyledi.

Dünya milletlerinin dostlarını zor günlerde tanıdıklarını ifade eden Galibaf, Güney Kore bankalarının İran paralarını bloke edilmesini ciddi şekilde eleştirdi ve Chung Sye- Kyun’dan İran’ın o ülkede bloke edilen paralarının bir an evvel bırakılması için fiili bir yol önermeyi istedi.

Chung Sye- Kyun da 44 sene sonra İran’ı ziyaret edenn ilk başbakan olduğunu belirterek, ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde iyi başlangıçlara vesile olmasını temenni etti.

Chung Sye- Kyun İran ile sorunların çözümü için çalıştıklarını söyledi.

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2012