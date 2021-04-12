Yaptırımların kaldırılması için elimizden geleni yapacağız

Çevrim için olarak düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Hatipzade, son bir haftadaki dış politikadaki gelişmelere atıfta bulunarak, '5 Nisan'da Dışişleri Bakanı Zarif, Orta Asya'ya bölgesel bir ziyaret gerçekleştirdi. Önceki hafta da Asya'nın Kalbi Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'a gitti. Zarif önce Özbekistan'a ardından Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'a giderek, devlet başkanları ve meslektaşları ile görüşmenin yanı sıra bazı belgeler imzaladı' diye belirtti.

Cuma günü Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon toplantısının ilk turunun tamamlandığına değinen Hatipzade, görüşmelerin yaptırımların kaldırılması konulu Çarşamba günü devam edeceğini ifade etti.

Güney Kore Başbakanı'nın dünden beri Tahran'da olduğuna dikkati çeken Hatipzade, 'Bu akşam Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u ağırlayacağız. Cumartesi günü de Sırbistan Dışişleri Bakanı Tahran'ı seyahate gelecek' diye konuştu.

Lavrov'un Tahran ziyaretine dikkati çeken Hatipzade, 'Lavrov bu görüşmelerde Zarif ve Ruhani ile görüşmenin yanı sıra, İran-Rusya kapsamlı iş birliği anlaşmasını da imzalanacak. İki ülke arasında 10 yıl süren iş birliği programı bulunduğumz Nisan'da sona eriyor ve bu imza ile uzatılacak. Bu görüşmeler yarın Tahran'da gerçekleşecek' diye kaydetti.

Netenz'de dün yaşanan sabotaja da işaret eden Hatipzade, 'Netenz'de meydana gelen talihsiz olay, İsrail tarafından defalarca dile getirildi ve bugün hala duyuluyor ve çeşitli kaynaklar, olayın arkasında Siyonist rejiminin olduğunu doğruluyor. İnsani ya da çevreye zarar gelmemesine sevindim, ama bu bir insani facia olabilirdi, bu yüzden bu, İsrail'in kural tanımaz doğasından çok da uzak olmayan insanlığa karşı cinayettir' diye ekledi.

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