D8 ülkeleri ile çeşitli alanlarda işbirliğine hazırız

Orta Asya bölgesel turunda üçüncü durakta Kazakistan'a giden Zarif, başkent Nursultan'da D8 Dışişleri Bakanları 19. sanal toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Eşi görülmemiş korona krizine ve yıkıcılığına atıfta bulunan Zarif, 'Bu krizden çıkarılacak derslerden biri, bir sağlık krizinin dünya toplumu nezdinde ekonomik, insani, eğitim ve eşitsizliğin derinleşmesi gibi krizlere nasıl yol açabileceği ve bunun yükünün de gelişmekte olan ülkelerin üzerinde olması gerçeğidir' dedi.

Korona salgını sırasında ABD'nin İran halkına yönelik baskıcı yaptırımlarına değinen Zarif, ülkeler arasında artan dayanışma duygusunu ve kriz zamanlarında işbirliği yapma istekliliğini korona dönemi için olumlu dersler olarak nitelendirdi.

D8 İşbirliği Teşkilatı'nın öncelikleri arasında ticaretin kolaylaştırılması ve artırılması, ulaşım iletişiminin genişletilmesi, turizmin güçlendirilmesi ve özellikle gençlerin teknolojik ve beşeri kapasitelerinin kullanılmasını olduğunu dile getiren Zarif, ülkemizin bu alanlarda ciddi işbirliğine hazır olduğunu açıkladı.

Zirveyi mükemmel şekilde düzenlediği için Bangladeş hükümetine ve Genel Sekreter ve ekibine teşekkür eden Zarif, "Sevgili Bakanlar, Uluslararası toplum kovid-19 salgınının eşi görülmemiş meydan okumasıyla yüzleşmeye devam ediyor. İran için bu meydan okuma, insanlığa karşı işlenen iğrenç bir cinayet olan acımasız ekonomik terörizmle birleşmiştir' değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, 'Uluslararası toplum, korona virüsü tarihin çöplüğüne bırakmaya istekli olsa da, bu salgın bize çok değerli dersler de verdi. Bir sağlık krizinin nasıl kolayca ekonomik, insani, eğitim, gıda güvenliği ve eşitsizlik krizine yol açabileceğini ve gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere daha fazla zarar verebileceğini öğrendik' diye ekledi.

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