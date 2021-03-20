Ruhani: Özel sektör ayağındaki prangalar açılmalı

Nevruz ve yeni İran yılı dolayısıyla bir konuşma yapan Ruhani özel sektör ve halkın önünün açılması ile yatırımın artacağını, istihdamın kalıcı olacağını ve genel refah düzeyinin artacağını söyledi.

İran milletinin 3 seneden beri ekonomik bir savaşta olduğunu , bunun örneğinin görülmediğini ve İran milletinin direnişi ile bunun sona edeceğini ifade eden Ruhani, ekonomik savaşın yanında İran milletinin geçen sene korona ile de savaştığını söyledi.

Geçen senenin ambargolardan dolayı petrol gelirleri bakımında İran için en zor 60 senede yıl olduğunu ifade eden Ruhani İslam İnkılabı zaferinden bu yana geçen 42 senede geçen sene olduğu gibi zor bir yıl yaşanmadığını söyledi.

Bu zor senenin İran milletinin direnişi ile İran tarihinde parlak ve iftihar dolu bir yıla dönüştüğünü ifade eden Ruhani, düşmanın hedefinin İran ekonomisinin tamamen yıkılması olduğunu İran halkının direnişi ile düşmanın amacına ulaşmadığını söyledi.

İran milletinin kötüğünü isteyenlerin güçlerini kaybettiğini ifade eden Ruhani, buna rağmen İran milletinin her zamandan daha dik Nevruz’u kutladığını ve düşmanın artık zorbalık ve tehdit diliyle İran halkı ile konuşamayacağını itiraf ettiğini söyledi.

İki dönem Cumhurbaşkanlığı döneminde elde edilen ekonomik başarıları sayan Ruhani, İran’ın bu dönem içinde tüm baskılara rağmen benzin ve gazoil ithal eden ülke konumundan ihracatçı konuma geçtiğini, buğday pirinç ve şeker üretiminde kendine yeter konuma ulaştığını söyledi.

Bu senenin İran halkının korona aşısına ulaşım ve bu hastalığı yenme yılı olacağını belirten Ruhani, bu senenin ayrıca ambargoların son bulacağı yıl olacağını belirtti.

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2012