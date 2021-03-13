Yerli çelik sac üreterek %30 döviz tasarrufu sağlanabilir

Ülkemiz mühendislerinin çabaları Gore-Cask boru hattı projesinde iyi bir ilerleme sağladı, bu projenin ardından Güney Pars'ın kondens ve gaz ihracatının önündeki birçok engel kaldırılacak ve ülkenin enerji ihracat sepeti güçlenecek. Bu alandaki önemli konulardan biri de ülkede çelik sac üretme kabiliyetidir.

Çelik sektörünün yaptırımların en zor koşullarında yoluna devam edebilmesi, aslında üretimdeki sıçrama ve ülkedeki üretimin önemi sadece bir slogan olmamalı ve bir slogan olarak değerlendirilmemelidir.

Geçmiş yıllarda isimlendirmede olan şey, sloganın yıldan yıla aktarılması ve gelecek yıl için yeni politikaların eklenmesi gerektiğidir. Üretimdeki sıçrama da aynı anlama geliyor ve artık üretim politikaları 2021'de durdurulmamalı, önümüzdeki yıl bu stratejiye yeni politikalar eklenmelidir.

Önemli tasarruflara yol açtığı ve yurt dışından ithal edilen her bir ton API sacın (petrol, gaz ve petrokimya endüstrilerinde kullanılan) maliyeti yaklaşık %30 olduğu için artık çelik üreticilerinin önemli rekabet gücüne inanmak gerekiyor.

Basit bir hesapla yerli ürünü kullanmak ve bu ürünü yerli boru hatları için üretmek, sadece daha düşük bir maliyete sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda uygulayarak milyonlarca dolar dövizin ülke dışına çıkmasının önüne geçilebilir.

Hisam Hoşbinfer

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