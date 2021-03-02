Yılın ilk 10 ayında 1.4 milyon tonun üzerinde inşaat demiri ihracatı gerçekleşti

İran Çelik Üreticileri Birliği'nin verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yılın ilk 10 ayında toplam inşaat demiri ihracatı 1 milyon 919 bin ton olmuştu.

Bu dönemde inşaat demiri ithalat miktarı ise 24 bin ton olarak, 29 bin ton olan geçen yılın ilk 10 ayına kıyasla yüzde 17 düştü.

Uzun çelik profil ihracat kalemleri arasında en çok pay, inşaat demirine aitken, ithalatın azalmasında da en büyük pay bu metalin oldu.

Bu dönemde 151 bin ton kiriş ihracatı yapılarak, 157 bin ton olan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 düşüş gösterdi.

Söz konusu dönemde profil ithalat miktarı 9 bin ton olarak kayıtlara geçti ve geçen yılın ilk 10 ayındaki miktar kadar oldu.

İran'ın en çok inşaat demiri ve kiriş ihracatı yaptığı ülkeler, komşu ülkelerdir.

Bu yılın ilk 10 ayında ülkemizden hedef pazarlara toplam 1 milyon 798 bin ton uzun çelik profil ihraç edilerek, 2 milyon 271 bin ton olan geçen yılın aynı dönemindeki ihracata göre %21 düşüşl kaydetti.

Yılın ilk 10 ayında ithal çelik profillerin toplam hacmi 74 bin tona olarak 49 bin ton olan geçen yılın aynı dönemine kıyasla %51 arttı.

Bu yılın ilk 10 ayında ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %11 artarak 25 milyon 362 bin tona yükseldi. Geçen yılın ilk 10 ayında bu alanda 22 milyon 873 bin ton ham çelik üretilmişti.

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