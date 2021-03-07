Cihangiri: ABD, İran'la ilgili olarak yaptırım yolunu mantık yolu ile değiştirmelidir

Yezd ilinin seçkinleri, gençleri, seçilmiş yetkilileri ve siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel aktivistleri ile yaptığı toplantıda konuşan Cihangiri, 'ABD, İran'a diz çöktürmek için en ağır ambargoları devreye soktu ve dünya bu yaptırımlara direnebilen nadir ülke bulunabilir. Onlar İslam Devrimi'ni yıldönümünde bu baskılarla bizi müzakere masasına getirmek ve istenen tavizleri elde etmeyi hedefliyordu, ama İran milleti bu konuda birçok zorluğa göğüs gererek, aşağılanmayı kabul etmediğini kanıtladı' dedi.

Hükümetin ve devletin tedbirleri ve tüm halkın hoşgörüsüyle, baskıcı yaptırımların son günlerine yaklaşıldığını ve İran halkının bu dönemde pek çok sorunla karşılaşsa da, bu zor koşullardan gururla geçeceğini ifade eden Cihangiri, 'Bu zorluklarda başarılarımızı azalmadı ve petrol bütçesine olan bağımlılığımız önemli ölçüde azaldı' diye kaydetti.

Cihangiri, 'Amerikalılar, General Süleymani'ye suikast düzenlemenin kolay bir iş olmadığını biliyorlardı, bu nedenle suikastten sonra kapsamlı bir yüzleşmeye hazırdılar, ancak İran, bu konuda tüm yeteneklerini kullanarak uygun cevabı verdi' diye ekledi.

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