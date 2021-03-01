Dağlık Karabağ'da tekfirci teröristlerinin varlığı ciddi bir endişe kaynağıdır

Kum'da düzenlenen "Karabağ 17 Rabi, en iyi söylem" uluslararası konferansında konuşan Irakçı, İran ile Azerbaycan arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu ifade ederek, 'Bizim için Azerbaycan, İran'ın komşuluğunda çok önemli bir ülkedir ve iki ülkenin iyi ilişkileri devam edecek' diye belirtti.

İran'ın tüm komşularıyla iyi bir komşuluk politikası yürüttüğünü dile getiren Irakçı, 'Bu politika İran'a bölgesel sorunları çözmek için harekete geçme kapasitesi sağlıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın özellikle yaptırım yıllarında İran'ın en önemli ve nüfuzlu komşularından biri olduğunu söyleyen Irakçı, 'Yaptırımların zor döneminde İran ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkiler, hiçbir şekilde en ufak bir değişiklik yaşanmadan devam etti. İran'In ilkeli konumu Dağlık Karabağ'ın işgal altındaki bölgelerinin kurtuluşu olmuştur ve bu duruşu açıkça ifade etmiştir' diye ekledi.

Konferansa İran, Azerbaycan, Kafkasya bölgesi, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Beyaz Rusya'nın önde gelen bilim ve din adamları katıldı.

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