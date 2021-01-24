Zarif: Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmasından mutluluk duyuyoruz

Zarif, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu ziyaretten memnun olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın ardından daha sonra Rusya, Ermenistan, Gürcistan ve belki de hafta sonunda Türkiye'ye gideceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı gazetecilere verdiği demeçte, yarın Azeri yetkililerle Karabağ, bölgesel işbirliği ve Kuzey-Güney ve Güney-Batı koridoru meselelerini tartışacağını söyledi.

Zarif, 'Azerbaycan'ın kendi topraklarını kazanmasından ve bugün Azerbaycan topraklarının bu ülke halkının mülkiyetinde olmasından dolayı mutluyuz' dedi.

Zarif, 'Bu gezi sırasında Azerbaycanlı dostlarla ayrıca transit, Kuzey-Güney ve Güney-Batı koridorlarıyla ilgili konuları görüşeceğiz' diye ekledi.