Zarif: Dağlık Karabağ konusu bölgede barış ve dostluk için bir fırsattır

Zarif, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak toplantıda bu açıklamayı yaptı.

Toplantının başında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Tahran ve Moskova arasındaki iyi ilişkilere değinerek, 'Bugünkü görüşmede Dağlık Karabağ bölgesindeki durum, Nükleer Anlaşma, Suriye, Afganistan ve Fars Körfezi'ndeki durum ile diğer konuları ele alacağız' dedi.

Moskova ve Tahran'ın Nükleer Anlaşma'yı tam olarak uygulamak istediklerine değinen Lavrov, bunun için çaba harcadıklarını kaydetti.

Lavrov'un ardından konuşan Zarif, Dağlık Karabağ'da barışı tesis ettiği için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür ederek, 'Tahran ve Moskova'nın ortak endişe kaynağı olan Karabağ krizi, Rusya'nın arabuluculuğuyla çözülmüş ve şimdi bölgede dostluk ve barış için bir fırsata dönüşmüştür' ifadesini kullandı.

Zarif, Rus yetkililerle ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği Nükleer Anlaşma ile birlikte ikili ve bölgesel meseleleri masaya yatıracaklarınısözlerine ekledi.

Zarif bölge turu temaslarının devamında Bakü'nün ardından bu sabah Rus yetkililerle ikili ve bölgesel konuları görüşmek amacıyla Moskova'ya ulaştı.

Moskova'ya girş yaptığı sırada gazetecilerin soruların yanıtlayan Zarif, Tahran ve Moskova arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğine işaret ederek, 'Bu ziyarette Rusya Dışişleri Bakanı ile bölgesel gelişmeleri ve özellikle Dağlık Karabağ sorunu, Nükleer Anlaşma, ikili ilişkiler ve Suriye, Afganistan ve Yemen gibi uluslararası konular hakkında istişarelerde bulunacağız' diye belirtti.

İran-Rusya ilişkileri iki ülke arasındaki temasların sürekli devam etmesini gerektiriyor' diyen Zarif, korona sorunu nedeniyle bu temasların durduğunu söyledi.

Bu gezide birkaç hedefi takip ettiklerini dile getiren Zarif, 'Bu hedeflerden biri İran ile Rusya arasındaki stratejik ilişkileri geliştirmektir. İkinci konu bölgesel konulardır' değerlendirmesinde bulundu.

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