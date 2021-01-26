Zarif: Bölgede altılı bir işbirliği platformu kurmaya çalışıyoruz

İRNA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Zarif, 'Altılı bir işbirliği platformunun kurulması, Kafkasya bölgesine yaptığı ziyaretin en önemli amacıdır' diye konuştu.

Tahran ve Moskova arasındaki derin stratejik ilişkilere değinen Zarif, ,Bu ziyarette Rusya Dışişleri Bakanı ile bölgesel gelişmeleri ve özellikle Dağlık Karabağ sorunu, Nükleer Anlaşma, ikili ilişkiler ve Suriye, Afganistan ve Yemen gibi uluslararası konular hakkında istişarelerde bulunacağız' diye belirtti.

İran-Rusya ilişkileri iki ülke arasındaki temasların sürekli devam etmesini gerektiriyor' diyen Zarif, korona sorunu nedeniyle bu temasların durduğunu söyledi.

Bu gezide birkaç hedefi takip ettiklerini dile getiren Zarif, 'Bu hedeflerden biri İran ile Rusya arasındaki stratejik ilişkileri geliştirmektir. İkinci konu bölgesel konulardır' değerlendirmesinde bulundu.

Dağlık Karabağ krizinin ve bölgemizde yaşanan savaşın Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in çabalarıyla durdurulduğunu ifade eden Zarif, 'Bu girişimler sonucuTransit ve taşımacılık gibi alanlar da dahil olmak üzere bölge ülkeleri için önemli anlaşmalara varılmıştır' diye açıkladı.

Zarif, 'Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azeri dostlarla güzel görüşmelerimiz oldu ve bugün Rus tarafıyla görüşmeler yapacağız. Bugünkü toplantılarda uluslararası koşulları, Nükleer Anlaşma ve bunun tüm taraflarca uygulanması ve Rusya'nın bu husustaki duruşunu masaya yatıracağız. Tabii Suriye, Afganistan ve Yemen gibi diğer konular da gündemdedir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish