Zarif: İran, Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarını yeniden inşa etmeye hazır

Çeşitli ikili ve bölgesel alanlarda karşılıklı önemli konuları görüşmek üzere bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelden Zarif, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılmasının ardından Azerbaycan'da bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başta siviller olmak üzere savaş mağdurlarına ve ailelerine başsağlığı diledi ve yeni dönemin bölgede istikrara karkı sağlayacağını ve tüm tarafların yararına olduğunu kaydetti.

Bölgeye yaptığı ziyaretin Bakü'den başlamasının amacının barış ve sükuneti tesis etmek için çalışmak ve buna yardım etmek olduğunu belirten Zarif, Azerbaycan yetkilileri ile İran arasındaki yoğun görüşmelerin makul seviyelere çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İran'ın iki ülkenin ortak sınırlarında yer alan kurtarılmış bölgelerin yeniden inşasında aktif ve kapsamlı şekilde faaliyet göstermeye hazır olduğunu duyuran Zarif, İran-Azerbaycan Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun son toplantısında iki ülke arasında verimli görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Zarif, iki ülke arasında bir işbirliği tavanı düşünmediklerini bildiren Zarif, İran'daki çeşitli ekonomik sektörlerin Azerbaycan'ın ekonomik projelerine aktif olarak katılmaya ve bölgede barışı tesis etmeye tam olarak hazır olmasının iki ülke arasında transit ve koridor aktivasyonunda ve Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarıınn aktifleşmesi konusundaki işbirliği için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da bu görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerini dostluk ve tarihi ve kültürel ortaklıklar temelinde olduğuna değinerek, İran'ı Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik en yüksek ve halk bazında verdiği destekten dolayı takdir etti.

İki ülke arasında üst düzey heyet değişimine değinen Bayramov, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini iki ülke ilişkilerinde önemli önceliklerden biri olarak değerlendirdi ve Ekonomik İşbirliği Karma Komisyonu'nun son toplantısının bunu gösterdiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish