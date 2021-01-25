İran altılı bölgesel işbirliği girişimini memnuniyetle karşılıyor

Bölgesel bir ziyaret için Azerbaycan'ın başkenti bulunan Zarif, ilk adım olarak bu sabah Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de bir araya geldi.

Bu görüşmede Dışişleri Bakanı, Azerbaycan hükümetini ve halkını son zaferlerini kutladı ve ikili işbirliğinin genişletilmesinin önemini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Altılı Bölgesel İşbirliği Girişimi başlıklı önerisini memnuniyetle karşılayan Zarif, İran'ın bölgede barış, istikrar ve sükunetin tesisine katkı sağlayacak her alanda yardım ve işbirliğine hazır olduğunu dile getirdi.

Azerbayca Başbakan Yardımcısının ve Dışişleri Bakanı'nın ayrı ayrı İran ziyaretlerinin başarılı olduğuna değinen Zarif, iki ülke arasındaki işbirliğini özellikle ekonomik alanda bir sıçrama hazır olarak değerlendirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'a bölgedeki son gelişmelere ilişkin tutumundan ötürü teşekkür ederek, iki ülke arasındaki işbirliği seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aliyev, iki ülke arasındaki ekonomik projelere işaret ederek, Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasında İranlı şirketlerin varlığını memnuniyetle karşıladı ve İran'ın altılı girişime ilişkin görüşüne sıcak baktıklarını ve bu öneriyi bölgedeki barış ve ortak çıkarlar lehine değerlendirdi.

İlham Aliyev ayrıca yakında yapılacak İran-Azerbaycan-Rusya üçlü görüşmelerinin yanı sıra İran-Azerbaycan-Türkiye üçlü toplantısının yapılmasına olumlu baktıklarını ifade etti.