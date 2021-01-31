İran'ın Bakü Büyükelçisi: Zarif'in Azerbaycan ziyareti stratejik öneme sahip

Twitter hesabından açıklama yapan Musevi, 'Bugün Dışişleri Bakanımızın Nahçıvan'ı ziyareti, ikili ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra, Karabağ savaşından sonra bölgedeki iletişim koridorları ve ulaşım yolları açısından stratejik önem taşıyor. Burası demiryolu bağlantılarının ve İran, Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Ermenistan ve Gürcistan arasında gelecekteki 6 yönlü işbirliğinin odak noktasıdır' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılmasının İran'ı memnun ettiğini belirterek, 'Bu tür çatışmaların gelecekte tekrarlanmasını önlemek için bölgesel işbirliği fırsatını kullanmak gerekiyor' dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nahçıvan Yüksek Meclis Başkanı Vasif Talibov ile Nahçıvan'da bir araya gelen Zarif, işgal altındaki toprakların kurtuluşunu, bazı insanların hayatını kaybetmesine rağmen İran'ı memnun ettiğini belirterek, 'Bu tür çatışmaların gelecekte tekrarlanmasını önlemek için bölgesel işbirliği fırsatını kullanmak gerekiyor' ifadesini kullandı.

Bölge ülkelerine yaptığı resmi temaslara ve bu ülkelerin üst düzey yetkilileri ile yaptığı görüşmelere değinen Zarif, bölgesel işbirliği fikrine genellikle sıcak bakıldığını kaydetti.

Bölgede ulaşım bağlantıları ve transit güzergahları kurulması alanında bölgesel işbirliğinin önemini ve özellikle de Nahçıvan'ın bu konudaki önemli rolünün altını çizen Zarif, Talibov'un İran-Nahçıvan Parlamento Dostluk Grubu başkanlığına değinerek, iki ülke arasındaki parlamento işbirliğine vurgu yaptı.

Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkanı Vasif Talibov da bu görüşmede yaptığı açıklamada, Nahçıvan'ın İran'la ticaret ve elektrik alışverişi alanındaki işbirliğinin durumu ve kültürel konular ve özellikle Fars dili, Nahçıvan'ın demiryolları ve transit alanlarındaki hazırlığı hakkında bilgi verdi.

Aras'ın çevre sorunları, Nahçıvan'da yaşayan İranlıların meseleleri ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nde Fars dili kürsüsü de iki yetkili arasında ele alınan diğer başlıklardı.

Zarif ise Nahçıvan Yüksek Meclis Başkanı Talibov'a "Çok Taraflı Diplomasi" adlı kitabını Azerice'ye çevirdiği ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nde okutulduğu için teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Zarif bugün öüle saatlerinde, bölgesel koşul ve olayları değerlendirmek ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmek üzere Nahçıvan'a gitti.

Zarif son beş gün içinde Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye’nin dahil olduğu beş bölge ülkesine diplomatik bir tur gerçekleştirdi.

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