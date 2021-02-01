Türkiye uzmanı: Tahran-Ankara bölgesel ilişkilerini yeniden tanımlamaya çalışıyor

İRNA'ya konuşan Kakayi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in son bölgesel turunun geniş yankılarına değinerek, 'Kafkasya'da son aylarda yaşanan gelişmelerin ardından İran'ın bölgedeki gelişmelere göz atması gerekiyordu. Tabi Dağlık Karabağ savaşı ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında ateşkes anlaşmasının imzalanması sırasında, İran bir barış planı sunmak için istişarelerde bulundu, Fakat Güney Kafkasya'daki durum Dağlık Karabağ savaşından bu yana değişti ve İran'ın bölgedeki durumu yeniden gözden geçirmesi ve Kafkasya'daki Rusya ve Türkiye ile ilişkilerini yeni işbirliği şeklinde yeniden tanımlaması gerekiyordu' diye konuştu.

Ankara'da Zarif ile Türk yetkililer arasında yapılan hassas istişarelere ve her iki tarafın da ilişkileri genişletme arzusunu dile getirmesine işaret eden Kakayi, 'İran ve Türkiye, bölgede etkili iki aktördür ve çeşitli bölgesel meselelerin stratejik çerçevesini belirler. Öte yandan iki taraf arasında bölgesel rekabetler de olmuştur ve olacak' değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Türkiye'nin bölgedeki zorluklara bakışının bir kısmının bölgesel krizlerin çözülmesine yardımcı olabilecek karşılıklı işbirliği yönünde olduğunu dile getiren Kakayi, 'Tahran ve Ankara arasındaki ikili işbirliğini genişletmek için siyasi irade zaten mevcut ve gelecekte de aynı olması bekleniyor' ifadesini kullandı.

Tahran-Ankara ilişkilerinin ekonomik boyutuna değinen Kakayi, 'İran ile Türkiye arasında çeşitli enerji, ticaret ve yatırım alanlarında eski işbirliğinin dışında Kafkasya'daki yeni durumda iki taraf arasında daha fazla işbirliği içinyeni bir alan sağlandı' açıklamasında bulundu.

Kafkasya bölgesinde İran-Türkiye transit işbirliğini kolaylaştırmak için yeni bir kapı açıldığını söyleyen Kakayi, 'İran-Türkiye-Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan altı partili anlaşmanın uygulanması İran-Türkiye ilişkilerini olumlu etkileyecektir' diye kaydetti.

Türkiye'nin son on yıldaki ekonomik stratejisinin bir enerji merkezi haline gelmek ve ekonomik ilişkilerinde böyle bir görüş çizdiğini ve bu strateji çerçevesinde İran ile ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini belirten Kakayi, İran ile Türkiye arasındaki Astana görüşmeleri şeklindeki iş birliğini hatırlatarak, 'İki taraf arasında ekonomik işbirliği ve ticari ilişkiler için yeni bir alan yaratılmış gibi görünüyor. Transit meselesi iki ülke için önemlidir ve jeopolitik rolü ve ekonomik konumu göz önüne alındığında İran'ın durumu ve gelişmeleri izleyemeyeceği göörüşündeyim. Kafkasya bölgesi ile ilgili daha ciddi adımlar atılması gerekiyor gibi görünüyor' diye ekledi.

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