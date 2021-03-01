İran kıyı ve deniz turizmi yapan ülkeler arasına katıldı

İran'ın stratejik konumu ve biri okyanusla bağlantılı iki deniz arasındaki konumu, ülkeye yıllardır ihmal edilen deniz turizmi için benzersiz bir kapasite sağlamıştır. Ancak son yıllarda hükümet politikalarındaki değişiklikler ve turizmi geliştirme eğilimi bu koşulları bir ölçüde değiştirmiştir.

Turizm Bakanlığı'nın son yıllardaki politikalarından biri de turizmi ülkenin bu alandaki kapasitesine göre çeşitlendirmektir. Ekoturizm, kırsal turizm, tarım, kıyı ve madencilik son yıllarda turizmin çeşitliliği arasında yer almaktadır.

Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Ali Aser Munsin bu konuda yaptığı açıklamada, 'Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken tarihi ve kültürel turizm kapasiteleri ile birlikte ülkenin doğal kapasitelerinin kullanımını da değerlendirdik' dedi.

Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakan Yardımcısı Veli Timuri ise Hazar'a kıyısı olan 5 ülkenin turizm bakanlarının ilk toplantısının Gülistan ilinde yapılmasının planlandığını söyledi.

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