Venezuela Turizm Bakanı: İran, dünyanın en eski medeniyetlerinden biridir

Aria Mirası'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'a yaptığı dört günlük geziye ve Tahran, Kirman ve İsfahan'daki turistik, kültürel ve tarihi anıtları ziyaretine atıfta bulunan Padron, 'Bu vesileyle, misafirperverlikleri için İran halkı ile hükümetine teşekkür ediyorum. Halihazırda kurulmuş olan dostluk ve kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek için İran'a geldik. Bu gezi sırasında turizm alanında iki işbirliği anlaşması imzaladık. Tur operatörleri de Venezuela'dan İran'a gelerek İranlı tur operatörleri ile görüştü' diye belirtti.

İran'ın turizminin çok iyi ve turistler için harika bir ülke olduğunu dile getiren Padron, 'İran'ın çok çekici turistik yerleri var. Örneğin Ulusal Müze, Venezuelalı turistlerin gözdesi olabilir ve tüm bunlar iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirebilir' diye konuştu.

İranlı tur operatörlerinin Venezuela'yı çok çeşitli bir turist destinasyonu olarak tanımasını istediklerinin altını çizen yetkili, 'İralı tur operatörleri Venezuela özel sektörüyle görüşmeler yaptılar ve bu, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çok faydalı olabilir' değerlendirmesinde bulundu.

Padron, İran Ulusal Müzesi'ne yaptığı ziyarete değinerek, Bu ziyaret, İran'ın dünyanın en eski ve en medeni ülkelerinden biri olduğunu gösterdi. İran'ın desteğine çok minnettarım ve yeni projelerle İran'a dönmeyi umuyorum' diye ekledi.

Venezuela Turizm Bakanı Ali Padron, ülkedeki kamu ve özel sektör aktivistlerinden oluşan bir heyetin başında 23 Şubat günü İran'a geldi.

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