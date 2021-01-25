Dünya Miras Listesine kayıt için iki İran dosyası UNESCO’ya gönderildi

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları yetkililerinden Ferhad Azizi yaptığı açıklamada, Kürdistan-Kermanşah illeri arasında yer lran Uraman Bölgesi 106 bin hektar ve 303 bin hektar bağlı alan ve 700 köy ile UNESCO tarafından kayıt altına alınması için dosyasının hazırlandığını söyledi.

Azizi, 1400 km uzunluğa sahip İran Demiryolunun Kuzey-Güney hattının da UNESCO’da incelenmek üzere olduğunu söyledi.

Azizi, İran’ın 24 eser ile dünya ülkeleri arasında kayıt altına alınan eserler olarak 10. Sırada yer aldığını belirtti.

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2012