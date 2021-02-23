Dünyayla bağlantı kurmak için kültürel bir kapasite: Nevruz

Nevruz Diplomasisi oturumu, bu çok uluslu kültürel mirasın yeniden tescil edildiği günlerde, İran, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, Tacikistan ve Türkiye dahil Nevruz ülkelerinin uzmanları, üniversite hocaları, yöneticileri ve siyasetçilerinin katılımıyla Sepehr Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa Yeni Delhi'den online olarak konuk olan İran'ın Hindistan'daki kültür danışmanı, Nevruz uygarlığı ülkeleri arasındaki ortak kültür tarihine atıfta bulunarak, 'Nevruz, ülkelerin anlayışına bağlı önemli konulardan biridir. Kutlamalar ve ritüellere gelince, aslında ülkelerin ortak tarihi tartışılıyor' diye belirtti.

Bu yetkili diplomaside kültürel inançlar arasındaki benzerliklere dikkat etmenin çok önemli olduğunu belirterek, bu platformların yakın ve sürekli iletişim için kullanılabileceğini ve Hindistan'ın, İran'a olan yakın coğrafi mesafesi ve halkın ortak ilgisi nedeniyle bir destinasyon ve turizm kaynağı olabileceğini sözlerine ekledi.