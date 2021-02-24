24 Şub 2021 14:07
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Hatemü'l-Enbiya Karargahı 6 bin kilometreden fazla petrol ve doğalgaz boru hattı döşedi

Hatemü'l-Enbiya Karargahı 6 bin kilometreden fazla petrol ve doğalgaz boru hattı döşedi

Tahran, İRNA- Hatemü'l-Enbiya Karargahı Komutanı General Said Muhammed, 'İran'ın farklı bölgelerinde 6 bin kilometreden fazla petrol ve doğalgaz boru hattı döşedik ve Şazend-Kum-Rey boru hattı projesi bunlardan biridir' dedi.

Bu alandaki projeler için bir zamanlar tereddütler yaşandığını, ancak halihazırda kendine inanma sayesinde yerli uzmanlar aracılığıyla petrol, doğalgaz ve petrokimya sektöründe muazzam projelere imza atıldığına dikkati çeken General Muhammed, Şazend- Kum-Rey boru hattının bu projelere örnek olduğunu ifade etti.

Şazend-Kum-Rey boru hattı projesinin Erak'taki Şazend Rafinerisi'nin ürünlerini Kum'a ve son olarak Tahran'a taşımak amacıyla Hatemü'l-Enbiya Karargahı tarafından EPC şeklinde uygulandığını dile getiren General Muhammed, '26 inç çapında 295 km uzunluğundaki bu boruhattı günde 300 bin varil kapasite ile faaliyet edecek ve şehirlerarası ulaşım ile üretimden tüketime transfer giderinin düşürülmesine yol açcak' diye belirtti.

Bu projede güzergah boyunca kavşak ve yollardaki boru döşeme konusunda karşılaştıkları engel ve sorunlara değinen General Muhammed, Petrol ve doğalgaz alanındaki projeler, ülkede refahın adil dağılımı alanında etkili bir role sahiptir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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