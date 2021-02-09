İran'da 100 milyon varil petrol depolama kapasitesi mevcuttur

Petrol, Doğalgaz ve Petrokimya Ürünleri Yatırım Konferansı'nda konuşan Menuçehri, koronavirüs salgınının dünyadaki çoğu petrol üreten ve tüketen ülkede petrol ve petrol ürünlerinin depolanmasının yüzde 20 ila 30 oranında artmasına neden olduğunu söyledi.

Fars Körfezi ve Umman Körfezi kıyılarında yeni petrol depolarının inşa edilmesinin yalnızca demuraj maliyetlerini düşürmekle kalmayacağını, aynı zamanda İran'ın petrol ihracatında pazarlık gücünü artıracağını ve yüksek oynaklık dönemlerinde petrol üretme riskini önemli ölçüde azaltacağını belirtti .

İran'ın 6. Kalkınma Programı'nın 100 milyon varil petrol depolama inşaatını hedeflediğini kaydeden Menuçehri, bundan 57 milyon varilinin gerçekleştiğini dile getirdi.

Keşm Adası petrol depolama projesinin 3.5 milyon varil kapasiteli ikinci etabının 130 milyon dolarlık yatırımla başladığını ifade eden Menuçehri, İran'ın şu anda 15 günlük bir petrol depolama kapasitesine sahip olduğunu, İran gibi ülkeler için küresel standardın 30 ila 60 günlük depolama kapasitesi olduğunu söyledi.

Menuçehri, 'Bin km'lik Gore-Cask boru hattı tarafından kullanılacak Cask depolarına 20 milyon varil depolama alanı eklenmesi planlanmıştır' diye ekledi.