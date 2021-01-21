Ortadoğu’nun en büyük gaz rafinerisinin açılışı yapıldı

İran’ın güneyinde Huzistan ilinde bulunan Bid Boland Rafinerisinin Genel Müdürü Mahmud Eminnejad açılışta yaptığı konuşmada rafinerinin ABD’nin ambargoları döneminde İranlı uzmanlarca hazırlandığını ve tamamlandığını söyledi.

Bu rafinerinin İran’ın ve İranlı uzmanların gücünün göstergesi olduğunu ifade eden Eminnejd, rafinerinin 36 ay zarfında yapıldığını ve rafinerinin yapımı için 3.4 milyar dolar harcandığını söyledi.

Eminnejad bu rafinerinin Huzistan, Buşehr ve Kkohkiluye Boyer Ahmed illerinde petrol ile birlikte çıkarılan gazları işleme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Eminnejad, şirketin yapımı için 1000 km boru döşendiğini belirterek bu projenin kendi janrında dünyanın 3 projesi arasında yer aldığını söyledi.

Proje yapımı esnasında 15000 kişinin çalıştığını ifade eden Eminnejad, projenin faaliyete başlaması ile 1100 kişinin rafineride çalışacağını söyledi.

Bu rafineride günlük iki milyar metre küp gaz üretilebileceğini ifade eden Eminnejad, rafineride Metan, Etan, Butan ve Proban ve Pentan üretileceğini söyledi.

Eminnejad rafinerinin dizayn ve yapımının İranlı uzmanlar tarafından gerçekleştiğini ve teçhizatlarının yüzde 65’inin de ülke içinden temin edildiğini söyledi.

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2012