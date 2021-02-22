İran, ABD ile doğrudan müzakere etmemiştir

İran ve ABD arasında belirtildiği gibi doğrudan bir diyalog olduğu haberinin doğru olmadığını dile getiren Hatipzade, İran ile ABD arasında doğrudan bir diyalogun gerçekleşmediğini ifade etti.

ABD hapishanelerinde hukuk dışı süreçlerle ve çoğunlukla bariz suçlar olmaksızın mahkum olan ve tutuklanan İranlı mahkumların ABD'de serbest bırakılmasını takip ettiklerini kaydeden Hatipzade, bunun önceliklerden biri olduğunu bildirdi.

Hatipzade, 'Yeni ABD yönetiminden ABD çıkarlarının koruyucusu İsviçre büyükelçiliği ve diğer ülkelerin dışişleri bakanlarından bu konunun takibi konusunda bazı mesajlar alınmıştır. Politikamız, İranlı mahkumların ABD'deki haspishanelerden serbest bırakılmasıdır ve buna hazırız ve ABD ile herhangi bir görüşme yapmadık' diye ekledi.

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