11 Şub 2021 22:54
Journalist ID: 1942
News Code: 84226530
0 Persons

Zarif, Biden hükümetinden KOEP çerçevesindeki taahhütlerine bağlı kalmasını istedi

Zarif, Biden hükümetinden KOEP çerçevesindeki taahhütlerine bağlı kalmasını istedi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Biden hükümetinden her hangi bir söz söylemeden Kapsamlı Ortak Eylem Planı( KOEP) çerçevesindeki taahhütlerine bağlı kalmasını istedi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Biden hükümeti yöneticileri İran’ın KOEP’e bağlılığı konusunda sürekli konuşuyorlar. Hangi yetkiye dayanarak konuşuyorlar? ‘’ diye sordu.

Zarif mesajında, ‘’ ABD KOEP’teki ortaklığını Mayıs 2018’de durdurdu ve KOEP’i çiğnedi ve BM kararına bağlı olanları cezalandırdı. ‘’ dedi.

Zarif, Biden hükümetinin işbaşına gelmesine işaretle, ABD yönetiminin bugüne kadar eskiden olan tutumuna devam ettiğini ve her hangi bir söz söylemeden taahhütlerine bağlı kalmaları gerektiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
5 + 9 =