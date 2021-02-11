Zarif, Biden hükümetinden KOEP çerçevesindeki taahhütlerine bağlı kalmasını istedi

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Biden hükümeti yöneticileri İran’ın KOEP’e bağlılığı konusunda sürekli konuşuyorlar. Hangi yetkiye dayanarak konuşuyorlar? ‘’ diye sordu.

Zarif mesajında, ‘’ ABD KOEP’teki ortaklığını Mayıs 2018’de durdurdu ve KOEP’i çiğnedi ve BM kararına bağlı olanları cezalandırdı. ‘’ dedi.

Zarif, Biden hükümetinin işbaşına gelmesine işaretle, ABD yönetiminin bugüne kadar eskiden olan tutumuna devam ettiğini ve her hangi bir söz söylemeden taahhütlerine bağlı kalmaları gerektiğini söyledi.

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2012