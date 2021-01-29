Zarif, yeni ABD yönetiminin ekonomik terörizm politikasını gözden geçirmesini temenni etti

Rusya Elyoum TV kanalına konuşan Zarif, Biden hükümetinin Tahran-Washington arasında gerginliği azaltmayı başlayabileceğini belirtti.

Yeni ABD Başkanı ile hiçbir zaman yakın ilişkisi olmadığını ifade eden Zarif, kendisinin Biden ile şahsi ilişkisinin iki eski rakip arasında büyük bir diplomatik başarıya yardım etme düşüncesinin yanlış olduğunu söyledi.

Biden ile tanışıklığının kendisinin İran’ın BM Temsilcisi olduğu 20 sene önceye dayandığını ifade eden Zarif, o zaman senatör olan Biden ile görüşmesinin profesyonel bir görüşme olduğunu söyledi.

Washington’un mevcut tek taraflı politikasının bir ekonomik savaş ve ekonomik terörizm olduğunu ifade eden Zarif, Biden’in ABD dış politikayı gözden geçirme taahhüdünün uzun dönemli bir vaat olduğunu söyledi.

Zarif, yeni ABD yönetiminin Tahran ile ikili ilişkileri doğru yolda ilerletmesini temenni etti.

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2012