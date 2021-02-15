ABD'deki değişimlerin İran ile işbirliğinin gelişmesine zemin hazırlamasını umuyorum

İRNA'ya röportaj veren Perone, 'Kültür diplomasisi ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmede önemlidir. Aslında diyalog, politik ve ekonomik ilişkiler için gerekli bir araçtır' dedi.

'Ülkem gibi İran ile tarihi ilişkileri olan ve bu ilişkileri güçlendirmek isteyen tüm ülkeler için daha iyi ve daha faydalı bir zaman diliyorum' diyen Perone, 'İranlılarla iyi ilişkilerimiz var ve İran ile ilişkimizin tarihi bir derinliği mevcuttur. Kültürel işbirliğimizi her alanda sürdürmenin görev ve sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz' ifadesini kullandı.

İtalya'nın İran'la ilgili kültürel ve sanatsal faaliyetlerine değinen İtalyan Büyükelçi, 'Sinema, edebiyat, müzik ve arkeoloji alanında faaliyetler planlıyoruz. 36. Fecr Müzik Festivali'ne İran'a gelen iki önemli İtalyan sanatçı ile katılacağız. Bu sanatçılar, Vahdet Salonu'nda çevrim içi bir performans ile İtalya'nın Tahran Büyükelçisinin konutunda sahneye çıkacak' diye ekledi.

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