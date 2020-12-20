İran-İtalya Bilim Derneği faaliyete başlayacak

İran, yabancı üniversitelerle 466 ortak projesi hayata geçirmektedir

Bilim Bakanlığı Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hüseyin Salar Amoli, İran'ın diğer ülkelerle artan ortak üretim eğilimine ve İranlı araştırmacıların araştırmacılar ile bilim adamlarıyla bilimsel etkileşimlerine, ayrıca Bakanlığın 2 makro politikasına atıfta bulundu.

'Üniversitelerin uluslararasılaşması alanında, İran'ın akademik, teknoloji ve inovasyon sektörü son 6 yılda ilerlemeye tanık oldu' diyen Salar Amoli, ortak araştırmalar, ortak öğrenciler ve farklı ülkelerde paylaşılan teknolojilerin kullanımından kaynaklanan ortak uluslararası makale sayısına işaret ederek, yabancı üniversitelerle 466 ortak projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Ülkedeki ulusal bilim ve teknoloji diplomasisi sisteminin gerçekleştirildiğini anlatan Salar Amoli, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinin önemine işaret ederek, 'Özellikle korona krizi bağlamında uluslararası bilimsel işbirliğinin uygulanması için bir plan ve yol haritasına duyulan ihtiyaç kaçınılmaz olarak değerlendirilmelidir' diye ekledi.

Bilim Bakanlığı Uluslararası Bilimsel İşbirliği Ofisi, Fars dili ve edebiyat başkanlarının durumuna ilişkin 9 Aralık'ta Tahran'daki İtalyan Büyükelçiliği Kültür Dairesi Başkanı ve Baş Sekreteri Yaroslava Romanova ile düzenlediği toplantıda, İtalya üniversitelerinde Fars dili ve edebiyatının tanıtılması ve İran ile İtalya arasında ortak bir bilim ve teknoloji günü düzenlenmesi için İtalya ile işbirliği hakkında raporlar sundu.

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