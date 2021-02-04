İran-İtalya parlamentolar arası ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı

Beyat, Tahran-Roma’nın ilişkilerinin iki ülke medeniyeti kadar eski olduğunu belirterek, iki üllkenin bu sene diplomatik ilişkilerinin 160. Yılını kutladıklarını ve bunun özellikle parlamentolar arası ilişkilerin gelişmesi için bir fırsat olduğunu söyledi.

Fasinno da İran’ın eski medeniyete sahip bölgesel bir güç olduğunu belirtti.

Ülkesinin nükleer anlaşmaya verdiği desteği ifade eden Fasinno, ABD eski Başkanı Trump’ın anlaşmadan çekilmesinin hata olduğunu belirtti ve Biden’in Başkanlığı döneminde anlaşmanın tam uygulanmasını temenni etti.

İki ülke meclisleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Fasinnno İran-İtalya’nın tüm alanlardaki ilişkilerini gelişmesini desteklediklerini söyledi.

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2012