160 yıllık diplomasi vesilesiyle İran ve İtalya arasındaki kültürel işbirliğinin geliştirilmesine vurgu

İran Kültür be İslami İletişim Kurumu Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, İran'ın Roma Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Muhammed Taki Emini, diplomatik ilişkilerinin 160. kuruluş yıldönümü münasebetiyle İtalya'daki Perugia Üniversitesi Rektörü Maurizio Oliviero ile sanal olarak bir araya geldi.

Emini konuşmasında, iki ülke yetkilileri tarafından kültürel anlaşma ve mübadele yürütme programına dayalı olarak imzalanan kültürel faaliyetlerin güzel geçmişine değinerek, ortak kültürel işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.

İnsan uygarlığı tarihinde çok önemli bir rol oynayan ve diğer yandan kültürel ilişkileri daha da güçlendirmek için yüksek kapasiteye sahip iki ülke olarak İran ve İtalya arasındaki karşılıklı ilişkilerin genişlemesini istediklerini kaydeden Emini, iki millet arasındaki kültürel ilişkilerin önemine değindi.

İran ve İtalya halklarının yüzlerce yıldır birbirlerinin topraklarına seyahat etmekte ve birbirlerinin kültür, gelenek ve görenekleriyle çok ilgilenmekte olduğunu ifade eden Emini, önümüzdeki yıl Perugia Üniversitesi ile yeni bir ortak işbirliği faslının başlayacağını umduklarını dile getirdi.

İtalyan üniversitelerinde Farsça kürsüsünün güçlendirilmesi, Farsça öğretimi, Torino Üniversitesi'nde İran Odası'nın kurulması, çeviri faaliyetleri, kitap yayıncılığı ve kültürel toplantıların ülkemizin İtalya'daki kültürel danışmanlığının en önemli görevleri olduğunun altını çizen Emini, bu bağlamda beş bin yıllık bir İran mühendisliği sergisi düzenlemeyi, Perugia Üniversitesi'nde İran Odası'nı kurmayı, üniversitede Fars dili ve edebiyatı üzerine bir kurs açmayı ve Perugia şehrinde İran sinemasını tanıtmayı önerdi.

İtalya ve İran arasındaki akademik işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu

Perugia Üniversitesi Rektörü Oliviero da yaptığı konuşmada İran İslam kültürüne olan ilgisini ve Perugia Üniversitesi'nin İran İslam Cumhuriyeti üniversiteleri ile işbirliğini güçlendirmesini dile getirerek, 'İran ve İtalya arasındaki ilişkilerin uzun tarihi nedeniyle akademik işbirliği yapılabilir. Özellikle İranlıların varlığının sadece Perugia şehrinin çağdaş tarihi ile iç içe olduğu değil, aynı zamanda İran kültürünün de Perugia halkı tarafından iyi bilindiği Perugia şehrinde dikkate alınmalıdır. Perugialıların en azından birkaç İranlı arkadaşları ve meslektaşları var' dedi.

İtalya'daki İran Kültür Danışmanı'nın önerilerini memnuniyetle karşılayan Oliviero, yakın gelecekte Perugia Üniversitesi ile İran üniversiteleri arasında ilk akademik anlaşmanın imzalanmasını umduğunu ifade etti.

700 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Perugia Üniversitesi, 1308 yılında Papa V. Clement'in emriyle kurulmuş ve 1355 yılında İtalya Kralı'nın emriyle resmiyete tanınmış ve dünyanın her yerinden gelen öğrenciler kabul edilmiştir. Başlangıçta, bu üniversitede iki hukuk ve sanat disiplini öğretilsede bugün, lisanstan doktora sonrasına kadar beşeri bilimler, tıp, mühendislik ve hukuk alanında 16'dan fazla akademik disiplin ve iki özel okul ile faaliyet göstermektedir.

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