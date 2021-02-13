Yılın ilk 10 ayında alüminyum külçe üretiminde %65 artış yaşandı

İralco (Erak), el-Mehdi (Bender Abbas), İran Alümina (Kuzey Horasan) ve Salko (Fars) üretim birimlerinin performans istatistiklerine göre, en yüksek 10 aylık performans %196 büyüme ile İran Alümina ve en az büyüme de %6'lık büyüme ile İralco'ya ait oldu.

Bu dönemde en yüksek alüminyum külçe üretimi de 155 bin 577 ton ile Iralco'ya ait olarak kayıtlara geçti. Bu fabrika üretimin %42.6'sını oluşturdu.

Bu yılın dokuzuncu ayında (21 Kasım- 20 Aralık 2020) söz konusu birimlerdeki alüminyum külçe üretimi, geçen yılın aynı ayına göre %58 artışla 39 bin 560 tona yükseldi.

İran Alümina yüzde 107 ile en fazla büyüme kydederken, en düşük büyüme de yüzde 5 ile İralco'nun oldu.

Alümina tozu sektördeki tek üretim birimi olan İran Alümina Şirketi, bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre değişiklik göstermeyerek 193 bin 962 ton olarak bildirildi.

Söz konusu birimdeki alümina tozu üretimi, yılın onuncu ayında geçen yılın aynı ayına göre %16 azalarak 16 bin 723 tona düştü.

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