Yılın ilk 9 ayında çelik ihracatı 2.1 milyar doları geçti

Aralık ayında ise 839 bin ton ağırlığında 354 milyon dolarlık çelik ürünleri ihracatı yapıldı.

Külçe (kütük ve blum) ihracatta en büyük paya sahip

Bu yılın ilk 9 ayında ihracatta en büyük payın külçelerin (kütük ve blum) %47 ie sahip olduğu açıklandı. 1 milyon 593 bin tonluk slab külçelerinin ağırlık payı ise %28'di.

İnşaat demiri ihracatı 253.4 milyon dolar

Bu dönemde inşaat demiri ihracatı ise 597 bin ton ağıtlığında 253.4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 büyümeyi göstermektedir.

Bu yılın ilk sekiz ayında da çelik külçe ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %13 düşüş göstererek 3 milyon 787 bin ton oldu. Geçtiğimiz yılın ilk sekiz ayında 4 milyon 377 bin ton çelik külçe ihraç edilmişti.

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