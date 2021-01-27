İran, 2020'de çelik üretimi büyüme açısından dünyada üçünsü sırada yer aldı

Dünya Çelik Birliği'nin istatistiklerine göre, İran 2020 yılında Özbekistan ve Moldova'dan sonra çelik üretim artışı açısından dünya üçüncüsü oldu.

2020 yılında İran'ın toplam çelik külçe üretimi 29 milyon tonu aştı ve ülkemiz dünyanın en büyük onuncu çelik üreticisi olmayı sürdürdü.

Son yıllarda İran, dünyanın en büyük onuncu ve Orta Doğu'daki ilk çelik üreticisi olma konumunu sürdürmektedir.

Geçen yıl çelik üretiminin durumunu istatistiksel verilerle açıklayan Dünya Çelik Birliği yaptığı açıklamada, 'Bu derneğe üye 64 ülkenin ortalama üretim artışı %0.9 oranında azalarak 1 milyar 829 milyon tona düştü. 2019 yılı üretimi bir milyar 846 milyon tondu.

İran'ın 2019 yılında çelik üretimi 25 milyon 600 bin tona ulaşırken, 2020'de yüzde 13,4 artışla 29 milyon 30 bin tona yükseldi.

Imidro, ülkemiz çelik üretiminin büyümesinin en önemli nedenlerinden biri olarak özel sektörün katılımıyla çelik projelerinin geliştirilmesini belirtmiştir.

Dünya Çelik Birliği'ne göre ülkemiz üretimde (2020 yılında) Ukrayna, İtalya ve Meksika'dan daha yüksek konumda 10. sırada yer aldı. İran'dan önce Brezilya 31 milyon tonluk üretimle 9. sıradadır.

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