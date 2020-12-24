Dünya Çelik Derneği: İran 11 ayda en yüksek üretimi kaydetti

İran Maden Geliştirme ve Yenileme Kurumu istatistiklerine göre, bu dönem içinde dünya genelinde çelik üretimi yüzde 1.3 azalırken İran’da üretim yüzde 13 arttı.

Dünya Çelik üreticilerinin raporuna göre İran’ın 11 aylık dönemde çelik üretimi 26 milyon 369 bin ton oldu. Bu rakam bir önceki sene 23 milyon 385 bin ton idi.

İran’da Kasım ayında ham çelik üretimi bir önceki aya göre yüzde 14 artarak iki milyon 575 bin tona ulaştı. Bu rakam bir önceki yıl iki milyon 256 bin ton idi.

Rapora göre dünyada çelik üretici 64 ülkenin 11 aylık üretim miktarı bir milyar 670 milyon 396 bin ton olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir milyar 691 milyon 851 bin ton gerçekleşen rakama göre yüzde 1.3 azalma göstermektedir.

Kasım ayında dünyada çelik üreten 64 ülkede ham çelik üretimi 158 milyon 261 ton olmuştur. Bu rakam bir önce üretilen 148 milyon 417 bin ton üretimle karşılaştığında yüzde 6.6 artış göstermektedir.

İran’da çelik üreticilerinin sekiz aylık performansına göre (21 Mart-21 Kasım) , geçen yılın aynı dönemine göre %8.4 artış gösteren çelik külçe üretimi, 19 milyon 166.9 bin tona ulaştı.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın ilk sekiz ayında (21 Mart- 21 Kasım 2019 arası) 17 milyon 677.5 bin ton çelik külçe üretildi. Bu yılın ilk yedi ayında ise ham çelik üretim miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7 artışla 16 milyon 700 bin ton oldu.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı istatistikleri, bu yılın ilk 6 ayında çelik külçe üretimini 13 milyon 929.9 bin ton olarak kaydederken, geçen yılın ilk yarısına göre bu miktar %9 arttı.

İstatistiklere göre, bu yılın ilk sekiz ayında üretilen çelik ürünler, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %9.4 artışla 17 milyon 195 bin tona ulaştı. Geçen yıl ilk sekiz ayda toplam çelik ürün üretimi 15 milyon 714.2 bin tondu.

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2012